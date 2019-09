Swedbank: steken laten vallen tegen witwassen

Gepubliceerd op | Views: 39

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse bank Swedbank schiet nog steeds tekort met maatregelen om witwassen via zijn rekeningen tegen te gaan. Dat concludeert de financieel dienstverlener na eigen onderzoek. Een aantal gebreken is nog steeds niet weggewerkt, laat de bank weten aan financiële toezichthouders van Zweden en Estland.

De Zweedse autoriteiten hebben Swedbank al een tijd in het vizier wegens witwaskwesties. De bank meldt nu steken te hebben laten vallen bij onderzoek dat moet uitwijzen of klanten wel te goeder trouw zijn. Zo werden interne regels overtreden en trok de financieel dienstverlener te weinig geld uit voor klantenonderzoek. Welke tekortkomingen zijn opgelost en welke nog steeds spelen, maakte Swedbank niet bekend.

De problemen speelden onder andere bij onderdelen in Estland. In dat land was een filiaal van de Deense branchegenoot Danske Bank de spil van een groot witwasschandaal, waarbij mogelijk miljarden euro's aan dubieuze geldstromen zijn verwerkt.

Op verzoek van de Zweedse justitie stemt Swedbank er ook mee in een rapport over witwaskwesties vrij te geven. Eerder viel dit document, uitgevoerd door een Noorse jurist, nog onder de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt.