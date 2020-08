Gepubliceerd op | Views: 104

NEW YORK (AFN) - Creditcardbedrijf American Express neemt fintechbedrijf Kabbage over. Een aankoopprijs is niet bekendgemaakt, maar eerder maakten media gewag van een bedrag van rond de 850 miljoen euro.

Kabbage specialiseert zich in het verstrekken van leningen aan mkb-bedrijven. American Express wil zich met de overname sterker op de markt voor die kleine en middelgrote ondernemingen richten. De financiële instelling is nu al de grootste verstrekker van creditcards aan het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf.

Kabbage was in handen van investeerders als SoftBank en Reverence Capital Partners. Ook ING had sinds 2015 een belang en dat was nog altijd in handen van die Nederlandse bank, bevestigde een woordvoerder. Verdere informatie over bijvoorbeeld de omvang van het beland en of ING winst maakt op de verkoop aan American Express wilde ING niet geven.