Fed laat non-profitorganisaties toe tot zijn noodfinanciering

NEW YORK (AFN/RTR) - De Federal Reserve laat voortaan ook non-profitorganisaties toe tot zijn noodfinanciering. Het zogeheten Main Street Lending Program, dat leningen aan door de coronacrisis getroffen bedrijven verstrekt, is uitgebreid naar dit soort organisaties. Zelfs instanties met maar tien mensen op de loonlijst op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, zorg en sociale diensten, komen nu in aanmerking voor de regeling.

In een eerder voorstel was nog sprake van een drempel van 50 medewerkers voor aanspraak op de steun. "Non-profitorganisaties bieden essentiële diensten in het hele land en hebben miljoenen Amerikanen in dienst", zegt de Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell nu. "We hebben goed geluisterd en onze aanpak aangepast, zodat we hen in deze buitengewone tijd het beste kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hun vitale missie."