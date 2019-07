Bank of America profiteert van leningen

Gepubliceerd op | Views: 0

CHARLOTTE (AFN/RTR) - Bank of America heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van de goedlopende Amerikaanse economie. Daardoor kon de bank meer leningen uitzetten. De baten stegen licht, de winst ging steviger omhoog.

De leningen aan consumenten en bedrijven stegen beide met 4 procent. Dat leidde ook tot meer rente-inkomsten.

Mede daardoor gingen de baten met 2 procent omhoog tot 23,1 miljard dollar. Dat was iets lager dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. De winst viel met een stijging van 8 procent wel hoger uit dan vooraf was verwacht, en kwam uit op 7,3 miljard dollar.