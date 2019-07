MeesPierson pessimistischer over aandelen

Gepubliceerd op | Views: 1.639

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO MeesPierson is negatiever over aandelenbeleggingen. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China schaadt het ondernemersvertrouwen, wat uiteindelijk drukt op winsten en economische groei. Door zijn positie in aandelen te verlagen van neutraal naar onderwogen, wil de vermogensbeheerder van ABN AMRO minder afhankelijk zijn van die ontwikkelingen.

Binnen de aandelenportefeuille gaat de nadruk iets meer liggen op bedrijven in de gezondheidszorg. In die sector neemt MeesPierson een overwogen positie, terwijl de industrie van neutraal naar onderwogen gaat.

MeesPierson versterkt tegelijkertijd zijn positie in bedrijfsobligaties. De leningen blijven in trek en worden mogelijk nog gewilder als de Europese Centrale Bank een nieuw inkoopprogramma start, aldus de vermogensbeheerder.

De Amerikaanse aandelenbeurzen tekenden onlangs nog nieuwe recordstanden op, na signalen dat de Amerikaanse Federal Reserve bereid is de rente te verlagen. Volgens voorzitter Richard de Groot van het ABN AMRO Beleggingscomité is zo'n rentestap nu al ingecalculeerd, waardoor verdere koerswinsten beperkt zullen blijven.