Rechtszaak tegen Air France na dodelijke crash

Gepubliceerd op | Views: 1.450

PARIJS (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Tien jaar na het neerstorten van een vliegtuig van Air France met 228 doden wil de Franse justitie de luchtvaartmaatschappij voor de rechtbank dagen wegens dood door schuld. Franse aanklagers beschuldigen Air France er onder meer van de piloten niet voldoende te hebben opgeleid. Air France spreekt de beschuldigingen in een reactie tegen.

Het vliegtuig van Air France was op 1 juni 2009 op weg van Rio de Janeiro naar de Franse hoofdstad van de radarschermen verdwenen. De Airbus stortte op 650 kilometer van het eiland Fernando de Noronha in de Atlantische Oceaan.

Lange tijd was de oorzaak onduidelijk. Pas in mei 2011 werden de laatste lichamen en de vluchtdatarecorder geborgen op een diepte van ongeveer 4000 meter. Onder de slachtoffers van vlucht AF 447 waren ook 28 Duitsers.

Onderzoek

In 2012 ontdekten onderzoekers dat de bemanning overweldigd werd door de noodsituatie toen bepaalde apparatuur voor de snelheidsmeting bevroren was. Op zich was de situatie nog beheersbaar geweest.

De aanklager voert nu aan dat Air France haar zorgplicht heeft geschonden door de bemanning niet adequaat te informeren over vergelijkbare incidenten in het verleden. Het verzoek tot vervolging is overhandigd aan een onderzoeksrechter, die nu moet beslissen een strafrechtelijk proces te beginnen.