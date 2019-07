Gepubliceerd op | Views: 1.714

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ASML deed afgelopen kwartaal goede zaken met zogenoemde EUV-machines. Die indruk heeft een analist van vermogensbeheerder Oddo BHF. Hij stelt dat ASML "sterke" orders liet zien, terwijl de kwartaalresultaten volgens hem "boven verwachting" waren. Ook marktvorsers bij ING zijn positief over de voortgang van ASML met EUV.

Toch staan de kenners bij Oddo en ING over de gehele linie neutraal tegenover de cijfers die ASML heeft gepresenteerd. De prognose voor het derde kwartaal van ASML was immers tamelijk zwak. Waarschijnlijk komt dit door de zwakkere prestaties op de markt van geheugenchips, stelt Oddo. Daarentegen gaat het beter op vlak van Logic-chips en de vooruitzichten voor heel 2019 zijn ongewijzigd gebleven.

"Bij Logic zie je dat Europa nog steeds zwak is met de opbouw van 5G-netwerken, maar in Azië gaat het snel", zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Op het vlak van machines voor geheugenchips moet ASML het volgens hem voor een belangrijk deel hebben van China's inspanningen om zijn halfgeleidermarkt uit te bouwen.

Handelsoorlog

De geheugenchipsmarkt heeft overigens veel last van de handelsoorlog, via door de Amerikanen en Chinezen oplegde importtarieven. De Zuid-Koreaanse ASML-klant Samsung Elecontrics, 's werelds grootste maker van smartphones, worstelt daarnaast met afvlakkende vraag in verband met de zwakkere economische groei.

Oddo hanteert een buy-advies voor ASML, evenals ING. ASML noteerde woensdag in de vroege handel 2,5 procent hoger op 189,06 euro. Daarmee bewoog het aandeel richting het koersdoel dat ING eerder heeft afgegeven. Dat bedraagt 210 euro.