Chinese koopjessite wil miljardenbeursgang

SHANGHAI (AFN/RTR) - De Chinese kortingensite Pinduoduo wil met zijn beursgang in de Verenigde Staten tot wel 1,6 miljard dollar ophalen. Daarmee zou de waarde van het drie jaar oude bedrijf worden geschat op 20 tot 24 miljard dollar, blijkt uit documenten die het internetbedrijf heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Het door voormalig Google-medewerker Colin Huang opgerichte bedrijf mikt op een notering aan technologiebeurs Nasdaq. Investeerders kunnen zich vanaf dinsdag inschrijven voor de circa 85,6 miljoen aandelen, waarvan de prijs per stuk tussen de 16 en 19 dollar zal liggen. De definitieve prijs wordt volgende week woensdag vastgesteld.

Pinduoduo is buiten China nog onbekend, maar is op de thuismarkt in korte tijd uitgegroeid tot een geduchte rivaal van internetreuzen als Alibaba en JD.com. De onlinedienst is vooral populair doordat het consumenten de mogelijkheid biedt groepsgewijs flinke kortingen te bedingen op allerlei artikelen.

De start-up uit Shanghai heeft enkele grote investeerders, waaronder het Chinese technologiebedrijf Tencent. Dat concern heeft al aangegeven bij de Amerikaanse beursgang voor 250 miljoen dollar aan aandelen te willen kopen.