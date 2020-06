Britse inflatie naar laagste niveau sinds 2016

Gepubliceerd op | Views: 268 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in mei afgezwakt naar 0,5 procent op jaarbasis, wat het laagste niveau sinds 2016 is. De consumentenprijzen werden gedrukt door de gedaalde brandstofprijzen en ook lagere prijzen voor bijvoorbeeld kleding en schoeisel, aldus het Britse nationale statistiekbureau.

In april kwam de Britse inflatie uit op 0,8 procent. Veel winkels in Groot-Brittannië waren in mei gesloten vanwege de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Supermarkten waren wel geopend en de voedselprijzen namen toe.