Online shoppende consument doet PostNL goed

DEN HAAG (AFN) - Postbedrijf PostNL is veel positiever geworden over het lopende financiële jaar. Vanwege de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis en bestellen ze ook meer online, wat de pakketbezorging goed deed. Tegelijkertijd viel veel brievenbuspost weg en moest PostNL extra maatregelen nemen om aan de corona-eisen te voldoen. Deondanks denkt het bedrijf nu dat het bedrijfsresultaat (ebit) "sterk hoger" uitvalt dan de eerdere verwachting.

In maart lag de hoeveelheid pakketjes die PostNL bezorgde al 14 procent hoger dan een jaar eerder. In de maanden april en mei werd dat zelfs ruim een kwart meer dan in dezelfde maanden van 2019. De postbezorger moest daarom extra mensen inzetten en opereert al enige tijd op een hoge capaciteit waarbij het bedrijf efficiënter werkt en de winstgevendheid van het onderdeel hoog is.

Bij brievenbuspost is het een ander verhaal. Er werd juist nog minder van die post verstuurd in april en mei dan PostNL eerder verwachtte. Veel bedrijven besloten mailings uit te stellen. Wel stuurden consumenten meer losse post.

PostNL verwacht in het huidige kwartaal een genormaliseerd bedrijfsresultaat (ebit) in de boeken te zetten dat aanzienlijk boven de 39 miljoen euro van vorig jaar ligt. Voor heel het jaar gaat het bedrijf nu uit van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro die het eerder voorspelde.