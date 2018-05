DSM verkoopt deel joint venture aan Highsun

Gepubliceerd op | Views: 468

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM verkoopt zijn deel van Fibrant aan Highsun. Dat levert de onderneming ongeveer 200 miljoen euro op. Fibrant, het voormalige DSM Caprolactam, blijft tot zeker 2030 leverancier van DSM.

Via ChemicaInvest, een joint venture met investeerder CVC Capital Partners waar DSM 35 procent eigenaar van is, was DSM onder meer deels eigenaar van Fibrant. ChemicaInvest houdt de belangen in twee andere bedrijven: Aliancys en AnQore.