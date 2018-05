Vermogenswaarde HAL omlaag

Gepubliceerd op | Views: 408

ROTTERDAM (AFN) - HAL heeft in het eerste kwartaal de nettovermogenswaarde zien dalen. Dat bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de investeerder.

De nettovermogenswaarde, waarbij de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen boekwaarde, kwam aan het eind van het kwartaal uit op bijna 11,4 miljard euro. Dat is 744 miljoen euro minder dan eind vorig jaar. Per aandeel komt de nettovermogenswaarde uit op 142,15 euro.

Bij de optiek-retail kwam de omzet in het eerste kwartaal uit op 913 miljoen euro. Eind maart bedroeg de beurswaarde van het belang van circa 76,7 procent van HAL in GrandVision 3,6 miljard euro, vergeleken met 4,2 miljard euro eind 2017. De omzet over het eerste kwartaal van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg 549 miljoen euro.

De beurswaarde van de minderheidsbelangen van HAL, in onder meer Vopak, Boskalis en SBM Offshore, bedroeg 4,1 miljard euro. Dat was eind 2017 nog 4,4 miljard euro.

HAL doet geen uitspraak over de winst in 2018.