'Flybe geniet geen speciale behandeling'

LONDEN (AFN) - De financieel geplaagde luchtvaartonderneming Flybe krijgt geen speciale behandeling van de Britse overheid. De onderneming spreekt in Britse media dergelijke beweringen uit de sector tegen. Branchegenoten als British Airways-moeder IAG en prijsvechter Ryanair uitten eerder bezwaren tegen het reddingsplan, dat zij als illegale staatssteun en misbruik van publieke gelden bestempelden.

Volgens Flybe is een betalingsovereenkomst gesloten met overheidsorganisatie HM Revenue & Customs en wordt gesproken over een lening. De geldende overeenkomst over uitstel van belastingverplichtingen geldt voor een paar maanden en kan volgens Flybe door ieder bedrijf in financiële problemen worden gebruikt. De onderneming benadrukte dat het niet gaat om een reddingsactie.

Flybe-baas Mark Anderson wees er op dat de Britse regering echt geen geld uitleent aan een bedrijf, dat geen bestaansrecht en geen geloofwaardig plan heeft. De luchtvaartmaatschappij vliegt veelal vanuit kleinere Britse steden en werd daarom door de Britse overheid als onmisbaar gezien.

Vliegroutes

Bronnen weten aan persbureau Bloomberg te melden dat de Britse overheid overweegt bepaalde routes van Flybe te subsidiëren als onderdeel van de reddingsoperatie. Momenteel wordt één route van Flybe, die van Londen Heathrow naar Newquay in het uiterste zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk, met behulp van een Brits steunprogramma uitgevoerd. Verder wordt door Wales subsidie verleend voor de route tussen Cardiff en het eiland Anglesey.

De Britse premier Boris Johnson verdedigde de ingreep met de opmerking dat het wegvallen van Flybe een grote impact zou hebben op de bereikbaarheid van bepaalde gebieden die het economisch ook al wat zwaarder hebben. Hij wees ook op het relatieve gebrek van alternatieven zoals hogesnelheidstreinen. Het Britse ministerie van Transport onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor de regionale verbindingen.