'Galapagosmedicijn voorlopig flink minder waardevol'

AMSTERDAM (AFN) - Het middel filgotinib van biotechbedrijf Galapagos is een stuk minder waard nu Galapagos en partner Gilead besloten hebben dat een goedkeuring in de Verenigde Staten voorlopig niet tot de mogelijkheden behoort. Dat stellen analisten van KBC Securities. De mogelijke opbrengsten uit de VS worden wel enigszins goedgemaakt omdat Galapagos nu alle royalties in Europa krijgt.

Tegelijkertijd moet Galapagos aan de slag om ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk filgotinib te gaan maken en verkopen. Eerder was dat nog de taak van Gilead. Voor de extra kosten krijgt Galapagos 160 miljoen euro van Gilead.

De marktkenners van KBC denken dat de wijzigingen een negatieve impact van 11 euro per aandeel hebben. Desondanks blijft Galapagos nog interessant als investering en buiten filgotinib is de rest van de ontwikkelingspijplijn weliswaar risicovol, maar ook ondergewaardeerd, meent KBC.

KBC houdt vast aan het buy-advies, maar verlaagt het koersdoel voor Galapagos naar 110 euro waar dat eerder 139 euro was. Het aandeel Galapagos stond woensdag rond 10.15 uur 13,6 procent in de min op 83,86 euro. Daarmee was het biotechbedrijf de grootste daler in de AEX.