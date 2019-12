KBC plakt koopadvies op Euronext

Gepubliceerd op | Views: 376 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext is ondergewaardeerde speler op de financiële markten. De onderneming heeft een uitstekende staat van dienst wat betreft fusies en overnames. Ook het huishoudboekje van de beursuitbater is in orde. Al met al reden voor analisten van KBC Securities het aandeel met een koopadvies te gaan volgen.

Volgens KBC laat de eerdere overname van Oslo Børs zien dat Euronext in staat is om de overnamestrijd met grote partijen aan te kunnen. De uitbater van onder meer de beurzen in Amsterdam, Parijs en Lissabon troefde om de Noorse handtekening het Amerikaanse Nasdaq af. Verder wijst KBC op de 'bolt-on' overnames van Fastmatch en de Ierse beurs.

Euronext moet volgens de kenners in staat zijn om de Ebitda-marge naar 60 procent te krijgen. Samen met een verbetering van de vrije kasstroom zou daarmee ruimte gemaakt moeten worden voor verdere overnames. Daarbij moeten nog bepaalde synergievoordelen gaan spelen in de komende jaren.

Risicospreiding

Ook stellen de kenners dat Euronext de laatste tijd aan risicospreiding heeft gedaan, waarbij het minder afhankelijk is geworden van aandelenhandel. Op dat vlak voorziet de bank de nodige tegenwind.

KBC hanteert een koopadvies met een koersdoel van 80 euro. Het aandeel Euronext sloot vrijdag op 70,20 euro.