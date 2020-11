PostNL trekt handen geheel af van Italiaans Nexive

DEN HAAG (AFN) - PostNL heeft zijn volledige belang in de voormalige Italiaanse dochter Nexive verkocht. De grootste logistieke dienstverlener van Italië, Poste Italiane, neemt Nexive in zijn geheel over. Dat betekent concreet dat een belang van 20 procent dat PostNL nog bezat en de 80 procent van Nexive dat deze zomer door PostNL als was verkocht aan het Duitse Mutares overgaan naar de nieuwe eigenaar.

Nexive is de tweede post- en pakketbezorger van het Zuid- Europese land. Door een tijdelijke aanpassing van de Italiaanse wetgeving, die concentratie van activiteiten mogelijk maakt, kon de overeenkomst met Poste Italiane worden gesloten.

De overeenkomst is nog onder voorbehoud van verder boekenonderzoek en geldende condities, en wordt naar verwachting begin 2021 afgerond. Poste Italiane meldt dat de partijen overeen zijn gekomen dat op Nexive een prijskaartje van 60 miljoen euro is geplakt, maar dat de uiteindelijke prijs na afronding van de deal bekend wordt gemaakt.

PostNL legt uit dat in strategisch opzicht consolidatie van de postmarkt de enige manier is om de postvoorziening en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid duurzaam in stand te kunnen houden. Zeker door de structurele krimp van de hoeveelheid te bezorgen post. Dit proces wordt versterkt door de impact van de coronapandemie, zoals dat ook in andere Europese landen gebeurt.

PostNL bereikte in juli nog een akkoord met Mutares nadat Nexive al een tijdje in de etalage stond.