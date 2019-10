Winkelverkopen VS onverwacht gedaald

Gepubliceerd op | Views: 331 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in september met 0,3 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

De daling komt onverwacht, want economen hadden in doorsnee op een stijging met 0,3 procent gerekend. In augustus gingen de Amerikaanse winkelverkopen met een herziene 0,6 procent omhoog. Eerder werd voor die maand een stijging met 0,4 procent gemeld.

Het is voor het eerst sinds februari dat de verkopen van Amerikaanse winkeliers dalen, onder meer door lagere verkopen bij bijvoorbeeld winkels voor bouwmaterialen, autodealers en hobby-artikelen. Dat kan erop duiden dat Amerikaanse consumenten wat terughoudender worden met hun bestedingen. Dat kan de Federal Reserve sterken in zijn overtuiging dat de rente verder moet worden verlaagd.