Staking cateraar op Schiphol deels verboden

HAARLEM (AFN) - De twee geplande 24-uursstakingen van cateringpersoneel op Schiphol zijn deels verboden. De rechtbank in Haarlem gaat mee in de bezwaren van cateringbedrijf KLM Catering Services (KCS) dat de gevolgen van de stakingen op donderdag en volgende week donderdag te groot zouden zijn op de luchthaven, laat een woordvoerder van KCS weten.

KCS was naar de rechter gestapt om het deel van de acties dat intercontinentale vluchten op Schiphol raakt te laten verbieden. Het dochterbedrijf van KLM vreesde grote problemen met reizigers van zulke vluchten, omdat die niet zonder maaltijd aan boord kunnen vertrekken.

De rechter had geen bezwaar tegen het platleggen van de bevoorrading van Europese vluchten. Kortere vluchten kunnen op pad gaan met voorverpakte snacks aan boord.

Geplande staking gaat door

Vorige week donderdag voerde FNV ook al actie. Toen werd aan de vooravond echter in overleg met KCS besloten de intercontinentale vluchten te ontzien en die wél te bevoorraden. Volgens de bond hadden de acties daardoor weinig impact. FNV laat weten dat de geplande 24-uursstaking nu doorgaat op dezelfde manier als vorige week. De acties vinden ook plaats bij andere cateringbedrijven verspreid over het land.

De zegsman van KCS laat weten dat de acties niet alleen KCS raken, maar ook moederbedrijf KLM, de reizigers en een aantal andere, met name Aziatische, luchtvaartmaatschappijen. "Die zijn allemaal geen partij in het cao-conflict." Overigens sloten de vakbonden CNV en De Unie al wél een akkoord over een nieuwe eenjarige cao. Die geldt volgens FNV voor 20.000 medewerkers, maar KCS weerspreekt dat en zegt dat het er slechts 11.000 zijn.