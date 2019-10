Signify doet grote overname in VS

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Verenigde Staten

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify neemt het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions over voor 1,4 miljard dollar. Het Nederlandse bedrijf wil daarmee zijn positie in de Noord-Amerikaanse markt versterken.

Cooper wordt overgenomen van Eaton. De onderneming heeft haar hoofdkantoor in Peachtree City in de staat Georgia, met een omzet van 1,7 miljard dollar in 2018, waarvan 84 procent komt uit led-verlichting. Het bedrijfsresultaat was 187 miljoen dollar en een kasstroom van 143 miljoen dollar.

"Deze aankondiging bevestigt het strategische belang van Noord-Amerika voor Signify. De acquisitie zal onze positie in deze aantrekkelijke markt aanzienlijk versterken", aldus topman Eric Rondolat van Signify. De overname moet in het eerste kwartaal van 2020 worden afgerond. Er worden flinke synergievoordelen verwacht.

Volgens Signify wordt de overname geheel gefinancierd met schuld. De twee bedrijven zijn samen beter in staat om te profiteren van de sterk groeiende markt voor professionele verlichting in Noord-Amerika ter waarde van 12 miljard dollar, aldus een verklaring.