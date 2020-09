Delivery Hero neemt Latijns-Amerikaanse tak Glovo over

Gepubliceerd op | Views: 0

BERLIJN (AFN) - Maaltijdbezorger Delivery Hero neemt de Latijns-Amerikaanse activiteiten van branchegenoot Glovo over. Het van oorsprong Duitse bedrijf betaalt daar maximaal 230 miljoen euro voor, waarvan 60 miljoen euro samenhangt met behaalde prestaties.

Glovo was actief in Argentinië, Peru, Ecuador, Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala en de Dominicaanse Republiek. Delivery Hero bezorgde van die landen al in Argentinië, Panama en de Dominicaanse Republiek en verstrekt zijn positie daar dus. Zodra de deal kan worden afgerond krijgt Delivery Hero de activiteiten in die drie landen in handen. De rest van de landen blijven nog tot eind maart in handen van Glovo.