Krimp export Japan zwakt af in augustus

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De export van Japan is in augustus minder sterk gekrompen dan een maand eerder. Dat kan erop duiden dat de negatieve effecten van de coronacrisis voor de handel van de derde economie van de wereld aan het afzwakken zijn.

De Japanse export ging vorige maand met 14,8 procent omlaag in vergelijking met een jaar eerder, na een daling met 19,2 procent in juli. Economen hadden in doorsnee voor augustus een afname van de Japanse export met ruim 16 procent voorspeld. De uitvoer van auto's en andere voertuigen van Japanse makelij nam nog steeds wel duidelijk af, maar minder sterk dan in de voorgaande maand.

De Japanse import zakte vorige maand met 20,8 procent op jaarbasis, na een min van 22,3 procent in juli.