Eerste staking bij GM in twaalf jaar

DETROIT (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse autogigant General Motors (GM) gaat gebukt onder de eerste staking in twaalf jaar tijd. Bij tientallen vestigingen in de Verenigde Staten heeft personeel het werk neergelegd, vanwege een conflict over onder meer lonen en banen.

Vakbond United Auto Workers (UAW) riep de actie uit, ondanks een nieuw voorstel van het bestuur van GM. Die wil de lonen opvoeren, 7 miljard dollar investeren in 8 Amerikaanse fabrieken en beloofde 5400 extra banen. Volgens de UAW is het voorstel ontoereikend op verschillende gebieden, waaronder gezondheidszorg en het gebruik van uitzendkrachten.

Volgens kenners verliest GM mogelijk 50 miljoen dollar per dat dag de staking duurt.