Nieuwe baas AF-KLM niet Frans, wel ervaren

AMSTERDAM (AFN) - Ben Smith, de nieuwe topman van Air France-KLM, is geen Fransman maar kan wél bogen op de nodige ervaring. De Canadees, die de overstap maakt van Air Canada, wacht de zware taak om de neuzen binnen de gelederen van de luchtvaartcombinatie dezelfde kant op te krijgen, te beginnen met de piloten van Air France.

Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac struikelde over het loonconflict met de vliegers. De Fransman verbond zijn lot in mei aan een stemming onder personeel van Air France over een loonvoorstel. De piloten voerden eerder dit jaar meermaals acties in een roep om een hoger loon. Dit kostte de maatschappij honderden miljoenen euro's.

Voor Smith, die sinds 2014 operationeel directeur is van Air Canada, is onderhandelen met vakbonden niet vreemd. Hij wist bij het Canadese concern langdurige cao-akkoorden te smeden met zowel piloten als cabinepersoneel. Smith was als hoofdonderhandelaar betrokken bij de gesprekken die uiteindelijk uitmondden in tienjarige overeenkomsten. Naar verluidt spreekt Smith overigens prima Frans, wat hem goed van pas kan komen bij Air France.

Air Canada

Momenteel is de Canadees bij Air Canada, naast operationeel directeur, eindverantwoordelijke voor de verkopen, logistiek en klantenservice. Ook is hij één van de architecten van de financiële en operationele strategie bij het concern.

Het was onder druk van Chinese en Amerikaanse aandeelhouders van Air France-KLM dat de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter een internationale draai kreeg. Daarmee werd een taboe bij de onderneming, die tot dusver altijd door een Fransman werd geleid, doorbroken. Vakbonden in Frankrijk zijn evenwel niet blij met een niet-Fransman aan de leiding.

Smith gaat naar verluidt 3,3 miljoen euro per jaar verdienen. Daarmee valt zijn salaris een vijfde hoger uit dan zijn loon bij Air Canada. Ook is het salaris aanzienlijk hoger in vergelijking met zijn voorganger Janaillac.