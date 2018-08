ForFarmers waarschuwt voor effect zomerhitte

Gepubliceerd op | Views: 678

LOCHEM (AFN) - Veevoederbedrijf ForFarmers houdt rekening met hogere prijzen voor verschillende grondstoffen wegens het warme weer. De zomerhitte van de afgelopen periode kan leiden tot slechte oogsten, waardoor ook de grondstoffenprijzen voor veevoer stijgen. Daardoor kunnen boeren financieel in de knel raken, stelt het bedrijf in zijn halfjaarbericht.

Naast de zomerhitte houdt ForFarmers ook een slag om de arm wat betreft de prestaties wegens de wereldwijde handelsspanningen. Die kunnen van invloed zijn op de Europese export van varkensvlees, terwijl varkensboeren een belangrijke markt vormen voor het beursgenoteerde bedrijf.

ForFarmers kan niet goed voorspellen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de afzet en resultaten in de tweede jaarhelft. Vooralsnog stelt het bedrijf op schema te lopen voor het behalen van zijn doelstellingen.

Omzetstijging

Over de resultaten in het eerste halfjaar is topman Yoram Knoop tevreden. ForFarmers verkocht 2 procent meer veevoer, wat leidde tot een autonome omzetstijging van bijna 4 procent. De totale inkomsten bedroegen ruim 1,1 miljard euro, 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De winstgevendheid van het veevoerbedrijf nam ook toe. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) steeg 2 procent tot 39,8 miljoen euro. De nettowinst steeg dankzij een eenmalige bate uit de verkoop van akkerbouwactiviteiten met ruim 14 procent procent tot 34,8 miljoen.