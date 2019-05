'Solide kwartaal VolkerWessels'

Gepubliceerd op | Views: 1.226

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf VolkerWessels heeft een solide eerste kwartaal achter de rug. Dat schrijven analisten van ING in een reactie op de resultaten. De omzet viel hoger uit dan de marktvorsers hadden voorzien en het bedrijfsresultaat (ebitda) was in lijn met de verwachtingen.

VolkerWessels meldde een extra voorziening van circa 4 miljoen euro voor tegenvallers bij het sluizenproject OpenIJ, die ten koste van de operationele winst ging. Die maatregel was volgens ING al voorzien, omdat ook BAM een soortgelijk bedrag opzij had gezet voor extra kosten.

Mededelingen over de marktomstandigheden van de onderneming stelden volgens ING ook gerust. Een punt van zorg zijn prestaties van de tak voor infrastructuur in Nederland, ook als OpenIJ buiten beschouwing wordt gelaten, stellen de analisten. Het selectievere inschrijvingsbeleid van dit onderdeel zou hebben geleid tot een beperkt aantal nieuwe grote infraprojecten.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel 28,50 euro. Het aandeel VolkerWessels noteerde donderdagochtend omstreeks 09.45 uur 0,35 procent lager op 17,30 euro.