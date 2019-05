ABN AMRO steekt geld in start-up Tealium

Gepubliceerd op | Views: 1.633 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het fintechfonds van ABN AMRO heeft een belang in het Amerikaans technologiebedrijf Tealium genomen. Tealium biedt oplossingen voor het beheren van klantengegevens. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.

Volgens directeur van het ABN AMRO fintechfonds Hugo Bongers past deze investering in de strategie van de bank om meer met klantengegevens te doen. Het fintechfonds van ABN AMRO investeert in start-ups en snel groeiende bedrijven die zich bezig houden met de digitalisering van de financiële producten en diensten. Het beschikt daarvoor over een budget van 50 miljoen euro.

Tealium is in 2008 opgericht in San Diego, Californië. Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in tag management, waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd voor reclame en productenaanbevelingen. Daarvoor worden op websites zogeheten zoekpixels ingezet. Tealium had onder meer luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways en telecombedrijf Vodafone als klanten.