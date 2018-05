Unibail mag naar beurs Sydney

Gepubliceerd op | Views: 382

PARIJS (AFN) - Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco krijgt definitief een extra notering aan de beurs in het Australische Sydney.

De Australian Securities Exchange gaf het aan de beurzen in Amsterdam en Parijs genoteerde Frans-Nederlandse concern goedkeuring. Naar verwachting is Unibail-Rodamco per 31 mei te verhandelen in Sydney.

De extra beursnotering hangt samen met de overname van Westfield. Die Australische branchegenoot kost Unibail-Rodamco ongeveer 21 miljard euro. Toezichthouders in Nederland, Frankrijk en Australië gaven al het groene licht voor de deal. Deze week spreken de aandeelhouders van Unibail-Rodamco zich uit over de transactie, volgende week volgen de aandeelhouders van Westfield.