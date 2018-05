Novisource wil Cees den Ouden als bestuurder

Gepubliceerd op | Views: 297

NIEUWEGEIN (AFN) - Novisource wil Cees den Ouden benoemen tot lid van de raad van bestuur. Dat maakte de aanbieder van interim-professionals woensdag bekend. De voordracht voor benoeming van Den Ouden ligt op dit moment voor advies bij de ondernemingsraad. Er zal op korte termijn een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen.

Den Ouden (1962) was voorheen financieel directeur bij Argos Group (nu Varo) en heeft in de laatste jaren opgetreden als financieel bestuurder ad interim, onder meer bij Tauw Group en Xeikon en als bestuurder ad interim bij Odfjell Terminals Rotterdam. Hij is momenteel commissaris bij Argos Zorggroep en Nesec Scheepsfinancieringen.

Onlangs werd bekend dat financieel directeur Peter Specht van Novisource per direct terug is getreden. Hij blijft wel tot 1 juli beschikbaar voor een goede overdracht van werkzaamheden. Er werd geen concrete reden gegeven voor zijn vertrek.

Omdat zo spoedig na het vertrek van de financieel bestuurder een vervanger is gevonden, heeft de raad van commissarissen besloten alleen Edwin Groeneveld aan te wijzen als tijdelijk bestuurder in de huidige situatie van ''ontstentenis''. Voorzitter van de raad van commissarissen Duco Wildeboer blijft gedurende deze periode in functie als commissaris.