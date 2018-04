Gemengd beeld op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 153 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de Amerikaanse raketaanval op Syrië en waren opgelucht dat de situatie rondom het land niet verder lijkt te escaleren. Daarnaast werd uitgekeken naar het cijferseizoen dat deze week ook in Amsterdam losbarst.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 548,74 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 798,53 punten. De beurs in Parijs bleef onveranderd, Londen zakte 0,1 procent en Franfurt won 0,2 procent.

Grootste stijger in de AEX was kabel- en telecomconcern Altice met een winst van ruim 1 procent. Verzekeraar ASR profiteerde met een plus van 0,9 procent van een adviesverhoging van Credit Suisse. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,7 procent.

Philips

Philips klom 0,5 procent. Topman Frans van Houten van het zorgtechnologiebedrijf zei in het Financieele Dagblad op te willen gaan voor een derde termijn. Zijn huidige vierjarige termijn verloopt volgend jaar.

Bij de kleinere bedrijven zakte funderingsspecialist Sif 1,3 procent na een verkoopadvies door Kempen. Het aandeel van de beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub Ajax verloor 0,9 procent na het behalen van de landstitel door concurrent PSV.

Sorrell

WPP leverde in Londen ruim 1 procent in. Het Britse reclamebureau moet op zoek naar een nieuwe topman na het aftreden van Martin Sorrell. Geruchten over zijn vertrek deden al enige tijd de ronde vanwege een intern onderzoek naar de aantijgingen van misbruik en wangedrag van topman en oprichter Sorrell.

In Zürich daalde Adecco 0,1 procent. De Zwitserse uitzender neemt tech- en educatiebedrijf General Assembly over voor omgerekend zo'n 335 miljoen euro. Dat bedrag wordt door de Zwitserse Randstad-concurrent uit eigen middelen opgehoest.

Sanofi

Sanofi won 0,6 procent in Parijs. Advent International neemt het onderdeel dat generieke medicijnen maakt over van de Franse farmaceut. De Amerikaanse investeerder betaalt ongeveer 2 miljard euro inclusief schulden.

De euro was 1,2337 dollar waard, tegen 1,2321 dollar op vrijdag. De olieprijzen vielen wat terug na de sterke opmars vorige week. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 66,34 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 71,37 dollar per vat.