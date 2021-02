DSM ziet sterk herstel in materialentak door vraag auto-industrie

HEERLEN (ANP) - Speciaalchemieconcern DSM heeft in het vierde kwartaal een stuk minder last gehad van de coronacrisis dan in voorgaande kwartalen. De materialentak groeide weer doordat de vraag uit de auto-industrie sterk herstel liet zien. Bij de verkopen van voedingsingrediënten was in de afgelopen periode sprake van tegenwind door negatieve wisselkoerseffecten.

De omzet van de materialentak van DSM steeg met 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het derde kwartaal was nog sprake van een daling van 17 procent. Bij de grotere divisie Nutrition werd 10 procent meer verkocht, maar daar was een sprake van een duidelijk effect van valutakoersen. De totale omzet uit activiteiten die langer dan een jaar in bedrijf zijn, groeide in het vierde kwartaal op jaarbasis met 8 procent naar bijna 2,1 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 55 miljoen euro, een daling van 56 procent.

Globaal genomen had het coronavirus afgelopen jaar een licht negatief effect op de omzet van DSM. De materialentak zag de verkoop flink teruglopen in het tweede en derde kwartaal. Voeding zag over het algemeen een licht positief effect op de verkoop. De vraag naar producten die het immuunsysteem van het lichaam versterken nam volgens DSM sterk toe. Over heel coronajaar 2020 boekte DSM een winst van 508 miljoen euro, 34 procent lager dan in 2019. De omzet steeg op jaarbasis met 1 procent naar 8,1 miljard euro.

In 2021 verwacht DSM dat de winst voor aftrek van onder meer belastingen met wel 10 procent kan stijgen, mede door het herstel van de materialentak. Ook bij de verkoop van voedingsingrediënten ziet het bedrijf ruimte voor groei.