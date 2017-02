'Noorwegen pompt meer oliegeld in aandelen'

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Noorwegen

OSLO (AFN) - Noorwegen is van plan een groter deel van het geld in het grootste soevereine fonds ter wereld uit te geven aan aandelen. De extra uitgaven kunnen een flinke impuls voor de wereldwijde aandelenmarkten betekenen. Dat meldde de Financial Times donderdag.

Het land heeft zo'n 900 miljard dollar aan olie-inkomsten opgepot. Van dat geld wordt nu 60 procent belegd in aandelen, maar de centrum-rechtse regering wil dat opvoeren tot 70 procent. Het kabinet wordt gesteund door het fonds zelf en door een groep deskundigen, maar heeft nog wel de zegen nodig van het Noorse parlement.

De grootste koerswijziging voor het fonds in decennia zou betekenen dat er minder geld gaat naar obligaties. Ook komt er een kleiner deel van de significante olie-inkomsten van het land beschikbaar voor overheidsbestedingen.