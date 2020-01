Flinke omzetgroei voor SnowWorld

Gepubliceerd op | Views: 312

ZOETERMEER (AFN) - SnowWorld heeft de omzet in het afgelopen boekjaar, dat liep van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019, flink zien stijgen. Dat kwam onder meer door verschillende overnames, zo viel donderdag op te maken uit een handelsbericht.

SnowWorld realiseerde een omzetgroei van bijna 35 procent tot 35,2 miljoen euro. De uitbater van skihallen nam onder meer indoor skifaciliteiten over in Amsterdam, Rucphen en Terneuzen en de indoor skydive in Roosendaal. Daarmee steeg het aantal vestigingen van twee naar zes. Tegen het einde van het boekjaar volgde nog de overname van het klimcentrum Ayers Rock in Zoetermeer.

Omdat de acquisities pas in de loop van het jaar werden gerealiseerd, nam het bedrijfsresultaat (ebitda) met 1,3 procent toe. Geschoond voor overnamekosten steeg dit resultaat met ruim 11 procent tot 9,5 miljoen euro. SnowWorld merkt daarbij op dat circa 70 procent van de omzet en vrijwel het gehele bedrijfsresultaat in de eerste helft van het boekjaar worden gerealiseerd. "Indien de acquisities reeds bij aanvang van het boekjaar zouden zijn gedaan, zou het bedrijfsresultaat zo’n 12 miljoen euro bedragen", aldus SnowWorld.

De onderneming stelt voor, vanwege de groeifase waarin het zich bevindt, het dividend over het boekjaar te passeren en de volledige winst te behouden. Voor het nieuwe boekjaar 2019/2020 rekent SnowWorld op een verdere stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat.