Kudlow: VS dicht bij deal met China

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China naderen een definitief akkoord over de eerste fase van een handelsovereenkomsten die een einde kan maken aan de handelsoorlog tussen beide landen. Dat zei de belangrijke economieadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow.

Volgens de topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump wordt er nu dagelijks gebeld door onderhandelaars uit de VS en China. "We komen dichtbij. De sfeer is goed", zei Kudlow na een bijeenkomst in Washington, die sprak over de "laatste loodjes".

Trump kondigde enige tijd geleden al aan dat er overeenstemming was bereikt over een eerste deel van een akkoord met China. Peking was minder stellig en sindsdien wordt nieuws over de onderhandelingen op de financiële markten weer op een goudschaaltje gewogen. Een geplande ondertekening van het deelakkoord in Chili werd overigens geannuleerd, maar dat kwam doordat de conferentie waar dat zou gebeuren werd geschrapt.