J&J profiteert van groei farmaceutische tak

NEW JERSEY (AFN) - Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) schroeft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar op na beter dan verwacht kwartaalcijfers. De onderneming presteerde vooral goed met zijn farmaceutische divisie. Met de beter dan verwachte cijfers wist J&J ook de kritiek vanwege juridische kwesties enigszins doen verstommen.

J&J sloot het derde kwartaal af met een aangepaste winst van 2,12 dollar per aandeel. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 3,4 procent. De opbrengsten stegen in de meetperiode met 1,7 procent tot 20,7 miljard dollar. Bij de medicijnentak werd dik 5 procent meer omgezet tot 10,9 miljard dollar. J&J verhoogde voor de tweede keer dit jaar zijn winstverwachting.

J&J gaat gebukt onder een storm aan kritiek. Dochteronderneming Janssen werd recent veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 8 miljard dollar in een zaak rond antipsychosemedicijn Risperdal. Er staan nog duizenden zaken over het middel op de rol.

In augustus kreeg J&J een boete van 572 miljoen dollar omdat het farmacieconcern medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Ook zou er asbest in talkpoeder van het bedrijf hebben gezeten. Alle kwesties zouden J&J bij elkaar tot wel 50 miljard dollar kunnen kosten.