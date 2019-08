Zalando ook met make-up Nederlandse markt op

Gepubliceerd op | Views: 374

BERLIJN (AFN) - Zalando wil Nederlandse klanten binnenkort ook met make-up naar zijn onlinewinkel lokken. De Duitse webwinkelreus, die hier nu nog vooral kleding verkoopt, breidt zijn assortiment schoonheidsproducten eind deze maand uit naar Nederland.

Volgens Zalando gaat het shoppen voor nieuwe kleding vaak hand in hand met aankoop van make-up. De uitbreiding biedt de webwinkel daarom allerhande mogelijkheden extra producten aan te prijzen, met voller gevulde digitale winkelmandjes tot gevolg.

Dat de onlineverkoop van cosmetica groeit, blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2016 ging 8 procent van alle cosmeticaverkopen via internet, terwijl dat vier jaar eerder nog maar 2 procent was. Ook voor de komende jaren rekent Zalando op "uitstekende groei".

Nederland is het negende land waar Zalando met make-up de boer op gaat. Onder andere thuismarkt Duitsland, België, Frankrijk en Italië gingen Nederland voor.