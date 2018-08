Kendrion grijpt in bij auto-tak

Gepubliceerd op | Views: 1.553 | Onderwerpen: autoindustrie

ZEIST (AFN) - De producent van elektromagnetische componenten Kendrion grijpt verder in bij zijn afdeling voor passagiersvoertuigen. Maatregelen zijn nodig om de tak beter te laten presteren, zegt topman Joep van Beurden in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Het gaat onder meer om het terugdringen van het aantal ,,niet-directe'' medewerkers bij Passenger Cars Research & Development, oftewel werknemers die niet direct verantwoordelijk zijn voor productie. Ook kondigde Kendrion aan een onderzoeksvestiging te sluiten in het Duitsle Ilmenau. Eerdere maatregelen bij de tak zorgden voor jaarlijkse kostenbesparingen van 4,2 miljoen euro en een eenmalige kostenpost van 5,9 miljoen in het eerste halfjaar.

Kendrion heeft sinds 2016 flink gesneden in zijn gehele organisatie, waarmee volgens Van Beurden in totaal 17 miljoen aan kostenbesparingen zijn doorgevoerd. Daarvoor waren ingrijpende maatregelen nodig, zoals het sluiten van fabrieken. De ,,grote bewegingen'' zijn volgens Van Beurden achter de rug, dus de nadruk zal vanaf volgend jaar minder liggen op het snijden in de organisatie.

Strategische stap

Beleggers zijn nu benieuwd naar de volgende strategische stap die Kendrion zal zetten. In zijn halfjaarbericht spreekt het bedrijf van een rendement op investeringen van minimaal 20 procent en onderliggende ebitda-marge van 15 procent in 2023. Die ambities wil Kendrion onder meer verwezenlijken door meer opdrachten binnen te halen uit de auto-industrie en in China, wat de groei moet versnellen.

Over handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten maakt Van Beurden zich geen grote zorgen. ,,De directe impact zal beperkt zijn omdat wij onze producten lokaal produceren'', legt hij uit. Wel kan een escalatie van de handelsoorlog de wereldeconomie raken, wat ook Kendrion parten zou spelen.

Het afgelopen halfjaar zag Kendrion zijn winst oplopen tot 15,8 miljoen euro, tegenover 13,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten stegen met 2 procent tot 239,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) bedroeg 23,5 miljoen euro.