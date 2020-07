Britse inflatie licht aangetrokken

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN) - De inflatie in Groot-Brittannië is in juni licht opgelopen naar 0,6 procent op jaarbasis. Stijgende prijzen voor kleding en spelletjes stuwden het gemiddelde prijspeil, terwijl goedkopere voedingsmiddelen de inflatie drukten. Dat meldt het nationale statistiekbureau van het Verenigd Koninkrijk.

In mei was de inflatie nog 0,5 procent op jaarbasis, wat het laagste niveau sinds 2016 was. Economen rekenden in doorsnee op een afname van de inflatie in juni naar 0,4 procent. Door de coronapandemie was er ook een grote groep producten of diensten die niet beschikbaar waren voor Britse consumenten, meldt het statistiekbureau.