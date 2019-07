'Grote stap vooruit voor Galapagos'

Gepubliceerd op | Views: 1.742 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De grote deal die het Belgische biotechnologiebedrijf Galapagos heeft gesloten met zijn samenwerkingspartner Gilead betekent een grote stap vooruit voor het bedrijf. Dat concludeert een analist van Citi.

"Dit is een belangrijke stap in de richting van een gevestigde toekomst als onafhankelijk gespecialiseerd farmaciebedrijf", stelt de marktkenner, die een koopadvies op het aandeel heeft. De pijplijn van Galapagos is nu volledig gefinancierd. Galapagos kan ook profiteren van de ervaring van Gilead met het commercialiseren van een product in Europa. Hij vindt ook dat de markt nu nog de potentie van het middel filgotinib van Galapagos onderschat.

Gilead vergrootte zijn belang van 12,3 procent naar 22 procent. Voor de aandelen werd 140,59 euro per stuk betaald. Het aandeel Galapagos sloot vrijdag in Amsterdam op 128,15 euro.