Kleine winstgroei voor Crédit Agricole

PARIJS (AFN/RTR) - Crédit Agricole heeft de winst in het eerste kwartaal zien groeien, maar minder sterk dan verwacht. Net als bij andere Franse banken zag het financiële concern de inkomsten uit de handel in bijvoorbeeld obligaties teruglopen en had het last van negatieve wisselkoerseffecten.

Crédit Agricole zette een winst in de boeken van 856 miljoen euro, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Maar kenners rekenden in doorsnee op een resultaat van 878 miljoen euro. De omzet dikte met 4,4 procent aan tot ruim 4,9 miljard euro. Hier werd door marktvorsers 5 miljard aan omzet voorspeld.

De bank zegt op koers te liggen voor het behalen van de jaardoelen.