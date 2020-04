Amazon dreigt Franse leveringen te stoppen

@antonvb, Dit IS het 'begin' van communisme. Bij óns is het communisme al veel langer aan de macht middels de VVD. Zo mag je in Nederland allang niet meer zeggen wat je na aan het hart ligt (zelfs niet in de allervriendelijkste bewoordingen).

Echte vrijheid hebben we gehad midden jaren '60 (maar toen heeft de bevolking daar op bijna misdadige manier misbruik van gemaakt) en dreigde zelfs 'n staatsgreep om aan die misstanden 'n eind te maken.

Je kunt dus zeggen dat de Nederlandse bevolking die vrijheid zélf heeft verkloot.

Sindsdien is onze vrijheid langzaam maar zeker steeds meer ingeperkt.



Probeert U maar 'ns om je eigen kinderen op een verantwoorde manier op te voeden conform eigen overtuigingen. Je krijgt binnen de kortste keren kinderbescherming met de hele rataplan op bezoek.