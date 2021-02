Industriële productie eurozone dipte in december

LUXEMBURG (ANP) - De industriële productie in de eurozone is in december lager uitgevallen dan een maand eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Strengere maatregelen in veel landen tegen het coronavirus zaten de industrie dwars.

De productie van de industrie kwam in december 1,6 procent lager uit dan in november, stelt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Een maand eerder was er nog een duidelijke stijging van de productie te zien, net als in vrijwel alle maanden sinds mei. In maart en april vorig jaar zakte de productie van de Europese industrie stevig weg, daarna zette herstel in.

De Nederlandse industrie produceerde in december 0,1 procent minder, meldt Eurostat. In Duitsland, de grootste economie van Europa waar de industrie bovendien zeer belangrijk is, werd 0,6 procent meer geproduceerd.

Ten opzichte van december 2019 lag de productie van de industrie in de eurozone 0,8 procent lager. Over heel coronajaar 2020 produceerde de industrie in de eurozone 8,7 procent minder.