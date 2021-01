Franse regering 'definitief' tegen Canadese overname Carrefour

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse regering keert zicht "duidelijk en definitief" tegen de overname van supermarktconcern Carrefour door een Canadees winkelbedrijf. Dat heeft minister van Economische Zaken Bruno Le Maire verklaard in een tv-interview. Parijs uitte eerder deze week al zorgen over de overnamegesprekken tussen de supermarktketen en het Canadese Alimentation Couche-Tard, omdat een eventuele verkoop de Franse werkgelegenheid en voedselketen mogelijk zouden schaden.

Le Maire verklaarde tegenover nieuwszender BFM TV over een "juridisch instrument te beschikken" om de overname tegen te houden. "Om het kort samen te vatten: we zeggen nee. Het is een vriendelijk nee, maar niettemin een duidelijk en definitief nee."

Deze week werd bekend dat Alimentation Couche-Tard verkennende gesprekken voerde met Carrefour over een overname. De Canadezen overwogen een bod van 20 euro per aandeel, waarmee ze ruim 16,4 miljard euro overhebben voor het bedrijf.

Carrefour heeft in Frankrijk ongeveer 105.000 werknemers in dienst. Daarmee is het bedrijf de grootste private werkgever van het land. Mogelijk banenverlies na een inlijving door een buitenlandse partij ligt in Frankrijk erg gevoelig, vooral nu er een grote economische crisis is.