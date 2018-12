'J&J wist van asbestdeeltjes in talkpoeder'

Gepubliceerd op | Views: 962

NEW BRUNSWICK (AFN) - Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) zou al decennialang hebben geweten dat er soms asbestdeeltjes in het talkpoeder van het bedrijf zaten. Persbureau Reuters meldde op basis van eigen onderzoek dat dit uit tests in de periode 1971 tot begin 2000 al naar voren kwam.

Onder meer managers, wetenschappers en artsen van het medische bedrijf zouden volgens Reuters uitvoerig hebben gesproken over hoe het probleem aan te pakken. Ook werd gepraat over hoe de kwestie stil te houden voor het publiek. Inmiddels zijn al duizenden rechtszaken aangespannen over het talkpoeder.

In juli dit jaar besliste een jury in St. Louis dat J&J een schadevergoeding van 4,7 miljard dollar moet betalen aan 22 vrouwen die zeggen eierstokkanker te hebben gekregen door het gebruik van talkpoeder. Het medische bedrijf ontkent nog altijd alle aantijgingen. J&J zei eerder al het jurybesluit aan te zullen vechten.