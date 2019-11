'Solide cijfers van verzekeraar NN'

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Het handelsbericht over het derde kwartaal van verzekeraar NN Group was solide. Dat constateren analisten van KBC Securities in een reactie.

De kapitaalpositie van NN en de balans geven daarbij volgens de kenners "hoop" op een eventueel aandeleninkoopprogramma in 2020. Zij hanteren een hold-advies op het aandeel, met een koersdoel van 39 euro.

ING vindt wel dat sprake was van zwakke prestaties bij de Nederlandse levensverzekeringen. Die vallen volgens de marktvorsers in het grote plaatje alleen niet zo op, omdat andere resultaten juist duidelijk beter waren dan verwacht. ING houdt zijn advies op buy, met een koersdoel van 38,50 euro.

Het aandeel NN stond donderdag omstreeks 10.10 uur 2,6 procent hoger op 36,13 euro. Daarmee was NN de grootste stijger onder de hoofdfondsen.