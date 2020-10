Herstel productie industrie eurozone steeds moeizamer

Gepubliceerd op | Views: 705 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De productie in de industrie van de eurozone is in augustus licht gegroeid. De groei die in mei werd ingezet vlakte daarmee verder af. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat steeg de productie met 0,7 procent in vergelijking met juni.

De groei in de zomermaanden had te maken met de steeds verder afgebouwde lockdownmaatregelen in veel landen. Toch hebben veel sectoren van de industrie het nog zwaar, waardoor het herstel steeds moeizamer verloopt.

Economen hadden in doorsnee op een plus van 0,8 procent gerekend. In juli dikte de productie in de eurozone nog met een bijgestelde 5 procent aan. Overigens lag de productie nog wel een stuk lager dan in augustus 2019, met een daling van 7,2 procent op jaarbasis.

Voor de gehele Europese Unie werd in augustus een toename van de productie met 1 procent op maandbasis opgetekend.