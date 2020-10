Japanse beurs nipt hoger in lagere regio

Gepubliceerd op | Views: 414 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht hoger geëindigd. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten verliezen zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door het uitblijven van een akkoord over de extra noodsteun voor de Amerikaanse economie. Ook het nieuws dat farmaceut Johnson & Johnson zijn onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen het coronavirus heeft stilgelegd en Eli Lilly het onderzoek naar een behandeling van het virus heeft opgeschort zorgde voor terughoudendheid op de beursvloeren.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 23.626,73 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse industriële productie in augustus met een definitieve 1 procent is gestegen. Eerder was een voorlopige toename van 1,7 procent gemeld.

Aan het bedrijvenfront deden de Japanse leveranciers van Apple een stapje terug na de presentatie van de nieuwe iPhone-modellen van de Amerikaanse techgigant. Taiyo Yuden verloor bijvoorbeeld 0,3 procent. ANA Holdings zakte 4,6procent na berichten dat de Japanse luchtvaartmaatschappij het salaris van werknemers met 5 procent wil verlagen. Ook de Japanse banken stonden onder druk in navolging van de koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,6 procent in de min. In Hongkong, waar de handel werd hervat na de onderbreking door tyfoon Nangka, verloor de Hang Seng-index 0,2 procent. De Chinese projectontwikkelaar China Evergrande Group kelderde 17 procent na uitgifte van nieuwe aandelen. De Kospi in Seoul zakte 1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,3 procent.