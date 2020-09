Aedifica investeert in bouw zorgtehuis Almere

Gepubliceerd op | Views: 231 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedinvesteerder Aedifica investeert 9 miljoen euro in de bouw van een nieuw zorgtehuis in Almere. De residentie moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden opgeleverd en ruimte bieden aan 38 bewoners.

Van de bewoners hebben er 28 doorlopende zorg nodig en tien willen zelfstandig wonen, met zorg op vraag.