Warren Buffett verkoopt belang in Goldman Sachs en gokt op goud

OMAHA (AFN/BLOOMBERG) - Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, heeft al zijn aandelen in financieel fonds Goldman Sachs verkocht. Ook belangen in banken als Wells Fargo en JPMorgan zijn flink teruggebracht, zo bleek uit documenten over het tweede kwartaal die vrijdag nabeurs zijn gepubliceerd.

Buffett schudt wel vaker zijn aandelenportefeuille op. Zo deed de beleggers eerder dit jaar al zijn aandelen in vier grote luchtvaartmaatschappijen van de hand. Het belang in JPMorgan werd nu met 62 procent teruggebracht. Zijn aandeel in Wells Fargo werd met ruim een kwart verlaagd. De afgelopen tijd was al bekend dat Buffett zijn belang in Goldman Sachs stapsgewijs aan het verkleinen was.

Tegenover de verkoop van de bankaandelen, stond de aankoop van aandelen van goudproducent Barrick Gold. Aan het einde van het tweede kwartaal had Buffett een belang in het bedrijf van 564 miljoen dollar. De investering in goud is enigszins opvallend, omdat Buffett een aantal jaren terug nog riep dat er betere investeringen voorhanden zijn.

Berkshire verkocht verder ook al zijn aandelen in olieproducent Occidental Petroleum.