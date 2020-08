'Apple in schijnwerpers vanwege enorme beurswaarde'

Gepubliceerd op | Views: 1.716

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen komen vrijdag na de openingsbel in New York waarschijnlijk niet heel ver van hun plek. Beleggers op Wall Street zijn tamelijk voorzichtig, in afwachting van nieuwe handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in het weekend. Wel staat Apple in de schijnwerpers, omdat de iPhonemaker wat betreft beurswaarde afstevent op de 2 biljoen dollar. Dat is voor menig belegger psychologisch een belangrijke grens.

Apple werd bij de slotbel op donderdag al gewaardeerd op ongeveer 1970 miljard dollar en hoeft dus nog iets op de beurs te winnen om de mijlpaal van 2 biljoen te bereiken. Het aandeel Apple doet het al langer goed bij beleggers. Apple loste onlangs al het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het olieconcern, dat in december naar de beurs in Riyad ging, was eerder al 2 biljoen dollar waard, maar door de coronacrisis zakte de olieprijs en ook de beurskoers van bedrijf.

De spanningen tussen China en de Verenigde Staten zijn de laatste tijd weer opgelopen, nadat de grootmachten in januari na een slepende handelsoorlog eindelijk de een handelsakkoord ondertekenden. President Donald Trump beschuldigde China er de laatste tijd geregeld van informatie achter te houden over het coronavirus. De grootmachten liggen ook in de clinch over de situatie in Hongkong en mogelijk gespioneer door techbedrijven als Huawei en TikTok.

Chinese bedrijven

De aandacht van beleggers gaat vrijdag ook naar Chinese bedrijven. Onder meer internetgigant Baidu, met een notering in New York, gaf een kijkje in de boeken. Vanwege de coronacrisis stonden de advertentie-inkomsten van het concern onder druk, omdat grote bedrijven in sectoren als toerisme en financiële dienstverlening vanwege de economische onzekerheid hun uitgaven op dat vlak terugdringen. IQIYI, een streamingsdienst vergelijkbaar met Netflix, maakte wel een flinke groei door.

Verder is de Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials met een sterke prognose gekomen voor het lopende kwartaal. Ook waren de resultaten over het afgelopen kwartaal beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Consumentenvertrouwen

Op macro-economisch vlak komen er nog nieuwe gegevens over onder meer het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de industriële productie. Verder zal door beleggers in de VS waarschijnlijk met een schuin oog naar Europa worden gekeken, waar de aandelenbeurzen behoorlijk omlaag gaan. De Britse quarantaineplicht voor reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland wakkerde de zorgen over een mogelijke tweede golf van het coronavirus weer aan. Vooral voor luchtvaartaandelen wordt dat als ongunstig nieuws beschouwd.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York kenden donderdag een verdeeld slot. De markt reageerde onder meer op de nieuwste WW-cijfers uit de VS en een pluk bedrijfsresultaten. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 27.896,72 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3373,43 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omhoog tot 11.042,50 punten.