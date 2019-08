Tik Europese beurzen door zorgen economie

Gepubliceerd op | Views: 2.546 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag flink lager gezet. Slechter dan verwachte cijfers over de Duitse economie, de grootste economie van de eurozone, drukten op het sentiment. De winsten van een dag eerder, toen de handelsvrees even wegebde nadat de Amerikaanse overheid uitstel had aangekondigd voor een deel van de nieuwe importheffingen op Chinese goederen, werden daardoor weer ingeleverd.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,7 procent in de min op 536,66 punten. De MidKap zakte 2,3 procent tot 783,52 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 2,1 procent. De DAX in Frankfurt verloor 2,2 procent. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,1 procent. De Nederlandse economie wist het groeitempo van 0,5 procent vast te houden.

De beurs in Milaan ging 2,5 procent onderuit. De Italiaanse politieke situatie blijft langer onzeker nu de senaat nog geen datum heeft vastgesteld voor een motie van wantrouwen tegen de regering van de populistische partijen Lega en M5S.

Arcelormittal

Staalconcern ArcelorMittal was met een min van 7,8 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Ook chipmachinemaker ASML, die 4,2 procent inleverde, kreeg een flinke tik. Levensmiddelenmaker Unilever werd 1,8 procent hoger gezet en was samen met maaltijdbestelsite Takeaway.com (plus 0,8 procent) de enige stijger in de AEX-index.

Bij de middelgrote bedrijven stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een min van 7 procent, voor roestvrijstaalbedrijf Aperam (min 4,5 procent). Logistiek vastgoedfonds WDP was hier de enige stijger en dikte 2,3 procent aan.

Koersen

PostNL verloor 3,2 procent. Het postbedrijf krijgt van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de ruimte om tarieven van postproducten fors te verhogen. PostNL zal naar eigen zeggen echter kiezen voor een gematigde verhoging. Bij de kleinere bedrijven daalde Heijmans 2,4 procent. Het bouwbedrijf gaat voor netbeheerder Liander ruim 1350 elektriciteitsstations moderniseren en onderhouden.

De euro was 1,1146 dollar waard, tegen 1,1181 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen flink terug na de opmars van dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,9 procent minder op 54,30 dollar. Brentolie werd 4,4 procent goedkoper tot 58,62 dollar per vat.